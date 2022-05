Les armes secrètes d'Hitler. Le plan de destruction massive pour la victoire finale

Alors que l'issue de la guerre est incertaine, Adolf Hitler répète à ses conseillers militaires et à son cercle restreint que l'Allemagne possède des "Wunderwaffen" - des armes miracles - qui leur apporteront la victoire finale. Simple vantardise ou réalité ? Cet ouvrage présente les projets financés par le Troisième Reich, dont des idées que les autres gouvernements considéraient comme trop délirantes. Démontrant l'avancée des scientifiques et des ingénieurs allemands de l'époque, alors à la pointe du progrès dans les domaines de la recherche aéronautique, spatiale et sur les sources d'énergie alternatives, ce livre décrit les plans secrets des nazis pour produire des armes de destruction massive et illustre comment ils ont presque réussi à vaincre les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.