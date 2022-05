Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette. Liège en eaux troubles

Le quatrième tome d'une série de cosy crime totalement déjantée ! Une enquête du peintre René Magritte et de sa femme Georgette au coeur du monde de la nuit, de la magie et des cabarets. Bienvenue dans la ville la plus déjantée de Belgique ! De passage à Liège pour une exposition de ses peintures, René Magritte se promène sur les quais avec son épouse Georgette et leur chienne Loulou. Soudain, ils reconnaissent un célèbre chanteur des rues, dans son habit de scène constellé de fleurs en plastique. L'artiste est en train de pêcher. Attention, ça mord ! Mais voilà que sort de l'eau un pied de fillette dans un soulier doré ! Fini, les flâneries, René et Georgette partent percer ce mystère dans la Cité Ardente du grand Simenon. " Un zeste de loufoquerie et d'espièglerie, un rire aux accents libertaires, un arôme profond de poésie entre l'âge de raison et l'âme d'enfant, entre l'ici-bas et l'au-delà. " Didier Bourdon " Le célèbre peintre René Magritte et sa femme en détectives de choc. Humour garanti ! " lefigaro. fr