La brillante destinée d'Elizabeth Zott

Faites la connaissance de l'anticonformiste et intransigeante Elizabeth Zott. Votre capacité à tout changer commence ici et maintenant. Elizabeth Zott n'est pas une femme ordinaire. Elle serait d'ailleurs la première à faire remarquer qu'il n'en existe pas. Nous sommes au début des années 1960 et, à l'Institut de recherche Hastings où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait exception le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elizabeth et de sa beauté. Le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours : Elizabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique avec ses techniques inhabituelles qui se révèlent révolutionnaires. Mais, alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine, elle les met aussi au défi de changer le statu quo. Perspicace, juste, drôle, imprévisible, ce roman offre une galerie de portraits éblouissants et se montre aussi original et éclatant que son inoubliable personnage principal.