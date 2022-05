Chemins de libération avec Charles de Foucauld

Retraite guidée par celui "qui a fait de la religion un amour" , prenant pour cela le risque de la foi et de la conversion. Voilà tout un programme, non seulement de retraite, mais pour toute une vie, quelle que soit la situation personnelle du retraitant (croyant engagé, ou en recherche, ou débutant sur le chemin spirituel) ! La figure de Charles, "frère universel" , mondain converti, marqué par l'esprit de Nazareth, devenu "évangile vivant" au milieu des Touaregs, est d'une grande actualité pour l'Eglise et le monde d'aujourd'hui. 7 jours de retraite pour explorer 7 étapes de la vie de ce nouveau saint, comme autant de chemins de vie et de foi.