Rust. Développez des programmes robustes et sécurisés

Ce livre sur le langage Rust s'adresse en premier lieu aux développeurs connaisseurs du C/C++ voire de langages comme le Python ou le C#, désireux d'apprendre ce langage adapté à la programmation système sécurisée. Les concepts fondamentaux du langage sont étudiés, notamment la gestion de la mémoire impliquant le tas (heap) et la pile (stack) ainsi que celles relatives au multithreading. Les notions centrales en Rust que sont la propriété et l'emprunt font également l'objet de larges développements. Au fil de la lecture vous explorerez également les notions de modules et de caisses (crates), de structures, d'énumérations et de filtrage par motif ainsi que les traits, les closures, et les principales collections utilisées en Rust. Un chapitre est également consacré aux WebAssembly, ainsi qu'un autre aux notions avancées en Rust. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site editions-eni.fr.