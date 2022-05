Créer un jardin de soins. Du projet à la réalisation

Un livre de référence, pratique et très complet, pour créer, entretenir et animer un jardin de soins. Un guide très complet pour les soignants désireux de mettre en place un jardin de soins, pour les personnes âgées et plus généralement pour toute personne (enfant ou adulte) en situation de handicap (trisomie 21, autisme, handicap moteur...). Avec aussi tous les conseils pour animer les séances au jardin, dans la bienveillance et le respect des patients. Les jardins de soins (ou jardins thérapeutiques) ont le vent en poupe, tant on sait à présent tout ce que la nature (et le jardinage) apporte à l'homme, sur tous les plans : psychologique, physique, cognitif. Il existe peu de références récentes sur le sujet et l'autrice, spécialiste de la question, propose ici un ouvrage très complet. De l'idée de départ à la réalisation et aux possibilités thérapeutiques, rien n'est oublié, pour permettre au personnel des EHPAD, hôpitaux de jour et autres lieux d'accueil (adultes ou enfants), de monter un projet réaliste, de le mener à bien et de proposer ensuite une hortithérapie efficace, qui permettra aux patients de s'épanouir, "les mains dans la terre, la tête au vert" !