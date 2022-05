Le silence crie

L'inceste féminin, plus qu'un tabou. L'auteur raconte l'histoire de sa famille à travers les bas fond marseillais, entre prostitution, traite d'êtres humains et disparition d'amis proches. Dans un style enlevé, sans filtre et digne des meilleurs polars, l'auteur fait crier les silences familiaux jusqu'à l'étourdissement. Ce témoignage simple et romancé touche aussi au tabou absolu, celui de l'inceste féminin, fil rouge et inconscient de ce texte qui rend sa lecture irrespirable.