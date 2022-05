HTML5, CSS3 et JavaScript. Coffret en 2 volumes : Apprenez à développer votre interface Front End, 2e édition

Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre à développer avec JavaScript - Des bases à l'utilisation de frameworks (4e édition) Ce livre sur l'apprentissage du langage JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable et omniprésente dans le développement de sites web (intranet, extranet, internet) et dans celui d'applications hybrides pour smartphones et tablettes. En effet, même si des solutions logicielles existent pour contourner la connaissance du langage JavaScript, sa maîtrise est un atout essentiel pour acquérir une expertise dans le domaine des technologies du Web 2.0... Un livre de la collection Ressources Informatiques HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites web (2e édition) Ce livre sur le langage HTML5 (en version 5.2 au moment de l'écriture) et les feuilles de styles CSS3, langages fondateurs dans la création de sites web, s'adresse aux développeurs qui souhaitent disposer des connaissances nécessaires pour créer et faire évoluer des sites web dans le respect des bonnes pratiques...