Tableaux de bord. Pilotez vos informations pour optimiser la prise de décision avec Excel

Aujourd'hui, plus que jamais, la chaîne de traitement de l'information est une chaîne à forte valeur ajoutée. Elle doit être pensée et organisée de manière fonctionnelle et rationnelle. Cette chaîne suit plusieurs étapes : l'export/import des données entre les divers logiciels, la mise à jour en temps réel de ces données, le traitement pertinent et harmonieux des données et enfin, la création d'affichages efficients selon le type de données à analyser. Ce livre s'adresse aux cadres, décideurs, dirigeants...à toute personne ayant à piloter des informations par l'intermédiaire de tableaux de bord pertinents en vue de faciliter la prise de décision et le suivi des activités. Il a été rédigé avec la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365 mais convient également si vous disposez de la version 2019 ou 2021. Vous commencerez par découvrir l'approche méthodologique liée à la mise en place d'un tableau de bord, nous détaillerons ensemble ses composantes essentielles que sont les indicateurs : comment construire des indicateurs et comment les rendre vivants et intelligibles. Nous verrons dans le détail le travail de préparation sur les données sources : quelles sont les données nécessaires, comment les importer et les rendre exploitables puis comment concevoir le tableau de bord en choisissant un type de navigation et une disposition efficace des éléments. Ensuite vous approfondirez vos connaissances en construisant plusieurs exemples de tableaux de bord basés sur des cas réels issus de divers secteurs d'activité : le tableau de bord comptable et financier, celui de l'activité commerciale, le tableau de bord de l'activité logistique, des ressources humaines (suivi des heures)... Pour finir, nous ferons une présentation rapide de PowerPivot pour vous montrer comment travailler sur des fichiers d'origines différentes et nous vous présenterons des techniques basées sur les macro-commandes et le langage VBA qui vous permettront d'automatiser la gestion des données et la conception de vos tableaux afin de réduire, plus encore, les temps de traitement. Vous mettrez ainsi en pratique de nombreuses fonctionnalités avancées d'Excel qui vous permettront de traiter et synthétiser en temps réel les différentes informations relatives à votre structure afin de prendre, en toute connaissance de cause, les bonnes décisions. Les fichiers nécessaires à l'élaboration des tableaux de bord sont disponibles en téléchargement sur le site des Editions ENI, editions-eni.fr.