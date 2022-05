Tout Savoir pour comprendre et progresser 2de

Toutes les matières des derniers programmes de Seconde en un seul ouvrage : français, maths, SNT, histoire-géo, EMC, physique-chimie, SVT, anglais, espagnol, SES. Pour réussir sa 2de et préparer son passage en 1re. Sur chaque thème du programme, dans chaque discipline - L'essentiel du cours - La méthode ou le document clé - Un entraînement progressif : quiz, exercices d'application - Les corrigés détaillés de tous les exercices Inclus : un accès aux ressources du site annabac. com - Des parcours de révision interactifs proposant, pour chaque thème du programme : des fiches, des quiz, des exercices et sujets corrigés - Des conseils pour bien s'orienter