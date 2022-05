Français 3e

Un cahier pour réviser tout son programme de français en 3e et s'entraîner à son rythme, en vue du brevet. Avec des cartes mentales pour organiser ses connaissances ! - Pour chaque point clé du programme de français en 3e, votre enfant se voit proposer : - un rappel de cours clair et visuel, - des exercices progressifs, avec des aides pour comprendre et réussir. A la fin du cahier, des sujets de brevets blancs permettent de se mettre dans les conditions de l'examen. - En complément, dans un livret détachable, vous trouverez : - les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, - des informations sur le programme et des conseils pour aider votre enfant dans son travail. - L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement (Lien -> http : //www. hatier-entrainement. com/) et à ses différentes ressources, dont des exercices complémentaires interactifs.