Sexographie. 90 cartes et infographies sur le sexe

Un livre pour tous ceux qui se posent des questions - ou qui pensent déjà tout savoir - sur le sexe et la sexualité. Pourquoi ? Parce que tout le monde est concerné. Et parce qu'il existe trop de faits intéressants que peu de gens connaissent. Par exemple : il n'y a que deux pays au monde où les gens tapent plus souvent "Jésus" que "porno" dans le moteur de recherche de Google. Grâce à ce livre vous découvrirez lesquels ! Il contient 90 cartes et graphiques ultra instructifs et/ou drôles. Une vision internationale et LGBTQIA + pour ne plus rester dans l'ignorance.