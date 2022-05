Le Bureau des policières

Fasciné par l'histoire de Marie Cirile-Spagnuolo - une femme d'origine italienne qui a débuté sa carrière au sein du NYPD en 1957, et qui est devenue l'une des premières enquêtrice dans un monde d'hommes à une époque où l'on considérait encore que la femme n'y avait aucunement sa place - l'ex-inspecteur Edward Conlon livre un polar singulier qui retrace l'histoire palpitante de cette pionnière hors norme qui s'est jetée corps et âme dans la chasse aux criminels sans se laisser décourager par la misogynie ambiante et les bâtons qu'on lui mettait constamment dans les roues.