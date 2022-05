Les théories économiques et leurs applications

Cet ouvrage présente de manière approfondie mais très accessible les grandes théories fondatrices de l'économie. Il explique aussi les clivages et les controverses auxquels elles sont sujettes, et apporte une attention particulière à l'explicitation des concepts et des dynamiques à l'oeuvre dans tout processus économique. Cette mise en perspective des grands paradigmes et leur mise en application directe permet ensuite de mieux comprendre les principes, objectifs et instruments des différentes pratiques et politiques économiques contemporaines. Illustrés de nombreux schémas et tableaux de synthèse, chaque chapitre propose un sujet de dissertation avec son plan détaillé. Les étudiants en économie, en droit et en sciences politiques y trouveront l'outil parfait pour appréhender la théorie économique et mieux comprendre les pratiques économiques actuelles et leurs enjeux.