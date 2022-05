Les griffes du silence

Ne laisse pas la vérité s'échapper Tic-tac. C'est le bruit que fait la bombe attachée au torse d'Armand Muric. Alors que la police arrive à toute vitesse sur les lieux, il est déjà trop tard. Cette victime, c'est la quatrième en lien avec le gang Komados. Pour les policiers Mia Bolander et Patrik Wiking, collègue fraîchement débarqué, la pression augmente d'un cran. Ils ont beau être convaincus de la culpabilité du gang, qui a une emprise absolue sur tous ceux qu'il approche, personne n'a rien vu ni entendu. Lorsque la procureure Jana Berzelius prend cette affaire en main, elle se rend vite compte qu'elle va devoir être très prudente. Car, étant elle-même la meurtrière de trois membres de Komados, elle a plus qu'intérêt à mettre ses collègues sur une fausse piste et, surtout, à surveiller ses arrières. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'autrice La Suédoise EMELIE SCHEPP fait figure de phénomène dans le milieu de la littérature policière et a été élue autrice de l'année au festival de Gotland en 2016, 2017 et 2018. Sa série avec pour héroïne la procureure Jana Berzelius s'est vendue à plus de 2, 5 millions d'exemplaires dans le monde et est traduite dans une vingtaine de pays.