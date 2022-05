Kubernetes. Gérez la plateforme de déploiement de vos applications conteneurisées, 2e édition

Ce livre s'adresse aux administrateurs système qui souhaitent maîtriser le déploiement de Kubernetes et comprendre en quoi il répond aux nouveaux enjeux informatiques liés à l'arrivée des containers. Le lecteur découvre ainsi les différentes fonctionnalités de Kubernetes qui lui permettront de gérer des containers et leur cycle de vie et de mettre en place toutes les briques indispensables à un cluster de production. Pour appréhender au mieux la lecture de ce livre, des notions sur l'administration d'un système Linux, sur le principe de fonctionnement des couches réseau, sur l'utilisation de Git ainsi que la connaissance d'un environnement Cloud sont recommandées. Tout au long du livre, l'auteur s'appuie sur des exemples concrets pour aider le lecteur dans sa découverte de Kubernetes et dans l'assimilation des concepts étudiés. Après l'installation de l'environnement et des outils indispensables pour suivre les exemples du livre, l'auteur familiarise le lecteur avec les concepts propres à Kubernetes tels que le cycle de vie d'un container, les pods, les services ou le tableau de bord. Au fur et à mesure, le lecteur découvre des concepts plus avancés comme la persistance des données, l'hébergement d'applications en cluster, la mise en place de réplications entre plusieurs pods, la gestion des briques internes de Kubernetes ou le gestionnaire de paquets Helm. Puis l'auteur présente comment installer et configurer Kubernetes afin d'aider le lecteur à mettre en place un cluster, dans le cloud ou sur des machines classiques, avant de détailler l'exposition d'une application sur Internet, les polices réseaux, la sécurisation SSL, les montées en charge ou encore la surveillance applicative. Pour finir, le lecteur trouve dans les derniers chapitres une introduction au maillage de services avec Istio, ainsi que des informations sur la gestion des droits d'accès, sur la notion d'opérateur ou encore sur la gestion de l'application dans un système d'intégration continue.