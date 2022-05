Il suffira d'un signe

Dans la vie, nous voyons beaucoup de signes d'en-haut. (Attention : ce livre n'est pas un manuel pour apprendre à les reconnaître.) Rodrigo, qui voit en toutes choses la volonté de Dieu, Marc-Aurel, qui brûle d'acquérir un coeur noble, Himesh l'amoureux ou encore Serena la journaliste auraient-ils la clé du mystère ? Pendant ce temps, dans la salle de réunion du paradis, Dieu et les apôtres observent ces vies qui se font, se défont et s'entrecroisent, pour le pire et pour le meilleur. Mêlant subtilement les histoires de la terre et du Ciel, Anna Kurian signe un roman plein d'humour sur les méandres de la Providence et de la liberté humaine.