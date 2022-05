L'essentiel de la civilisation grecque ancienne

Vous souhaitez en savoir plus sur le monde politique, les données économiques et sociales, l'histoire, la culture, les traditions, les arts de la Grèce antique ? Les Incontournables, collection de référence, répertorie pour vous les éléments indispensables de la civilisation hellénistique. Cet ouvrage vous propose un tour d'horizon de la Grèce antique. 50 fiches thématiques claires et concises avec de nombreux encadrés abordent des aspects particuliers de chaque grand sujet. Que vous soyez collégien, lycéen étudiant ou enseignant, cet ouvrage est fait pour vous qui souhaitez vous initier ou approfondir votre connaissance de la civilisation de la Grèce antique.