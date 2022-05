Avez-vous entendu parler d'un amour d'ADN, un amour si puissant au sein des cellules qu'il permet de guérir des maladies génétiques et des cancers ? Un roman de fiction ? Peut-être pas autant que l'on pourrait l'imaginer. Camille, jeune chercheuse du laboratoire parisien Diamonds vit cette expérience extraordinaire à Munich où elle sert de cobaye à ses propres recherches. Mais elle doit se battre contre des ennemis cachés. Sa découverte est convoitée par ceux qui veulent changer la condition humaine. De Paris à Munich, de Nice à la Normandie, l'amour est le fil rouge des histoires de cette incroyable conquête médicale. Dans ce roman plein de rebondissements où s'entremêlent amour, sciences et spiritualité, l'écrivaine Abigaelle Lacombe-Didier, nous entraîne avec talent dans un récit fascinant, nous tenant en haleine jusqu'à la dernière page. A la fois drôle, glamour et romanesque, ce premier roman marque le début d'une saga scientifique et ésotérique.