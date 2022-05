Nicolas et Eléna Roerich. L'union spirituelle

Nicolas Roerich, " le prophète de la Beauté et de la Paix ", et son épouse Eléna Roerich, " brillante à l'image d'un luminaire ", ont sans nul doute marqué de leur empreinte mystique l'histoire de l'humanité. Leur oeuvre, accomplie dans une union parfaite, est le fruit d'un cheminement exceptionnel voué au bien et à l'élévation spirituelle. Travaillant sans relâche et avec un courage qui n'a jamais failli, Nicolas et Eléna Roerich ont traversé la vie dans la joie, malgré les difficultés et les vicissitudes qu'ils rencontrèrent. Marie-Agnès Domin met en lumière des aspects méconnus de ce parcours hors du commun. Elle se penche notamment sur les rencontres de Nicolas et Eléna Roerich avec les personnalités d'un niveau spirituel très élevé qui les ont guidés et accompagnés. Au fil des pages, l'analyse des réalisations du couple permet de dévoiler en filigrane la nature et la portée de la mission qui fut la leur.