Vos amis les anges. Le guide pratique des communications angéliques, archangéliques et des maîtres ascensionnés

Grâce à ce guide inspirant et éclairant, entrez dans l'univers magique des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Découvrez leur univers, leurs capacités, leurs noms, comment entrer en contact avec eux et recevoir leurs conseils. Apprenez comment ces êtres de lumière peuvent vous aider et de quelle manière vous pouvez accompagner les autres en pratiquant les soins angéliques. Exercez-vous à l'aide de puissants décrets et de nombreuses activations. Cet ouvrage vous emmènera vers ce monde fascinant des énergies angéliques, des rayons sacrés des maîtres ascensionnés, pour faciliter votre éveil spirituel, et accomplir votre mission d'âme. Nelly Casadei, avec son expérience bienveillante, vous accompagnera pas à pas, dans ce monde merveilleux où vous aurez accès aux fréquences de vos amis les anges.