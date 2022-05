Ovnis. Un enquêteur de terrain témoigne

La recherche ufologique est une passion et certains, tels de modernes Obélix, tombent très tôt dans la marmite. C'est le cas de Bruno Bousquet, chercheur infatigable, qui a consacré son temps libre à traquer les manifestations des ovnis et à essayer de comprendre le sens de leurs diverses manifestations. Il nous livre ici une vision panoramique de ses investigations, de ses certitudes mais aussi de ses doutes et de l'évolution de sa pensée à propos d'un phénomène qui défie la raison. Dans une première partie, l'auteur fait un état des lieux de la recherche ufologique sur laquelle il porte un regard plutôt pessimiste. Il présente ensuite une analogie entre le phénomène OVNI et les apparitions mariales. Il fait ensuite état de quelques cas inédits, revient sur d'anciennes affaires des années 1970, n'élude pas au passage les célèbres canulars et analyse les nombreuses hypothèses et corrélations dans lesquelles les ufologues se sont fourvoyé depuis tant d'années, etc. Il achève son ouvrage par un petit lexique ufologique et rappelle les grandes dates de l'ufologie française.