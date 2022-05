Promesses tenues ! 50 témoignages de retrouvailles par-delà la mort

Il existe un type bien particulier d'histoires de fantômes, reposant sur un contrat. Dans ces témoignages, présentés comme authentiques, deux personnes proches décident que la première des deux à mourir réapparaîtra à l'autre afin de prouver la réalité de la vie dans l'au-delà. Après la promesse vient sa réalisation : l'apparition surnaturelle et l'éventuel dialogue entre le survivant et le mort. Un tel signe d'outre-tombe confirme l'existence d'une vie post mortem et en précise souvent les conditions. Ces récits apparaissent à des époques et sous des latitudes très variées, mais présentent de frappantes constantes. Les cinquante exemples ici rassemblés, essentiellement anglais et français, sont particulièrement représentatifs du genre. Ils vont du Moyen Age à l'aube du XXe siècle, avec une fréquence plus marquée aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Remède contre le deuil et l'affliction, contre la peur de la mort et du néant, ce type de récit de promesse tenue peut constituer, encore de nos jours, une "consolation" à la manière des grands modèles antiques.