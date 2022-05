Maths MP/MP* MPI/MPI*. Cours, exercices et travaux dirigés corrigés , Edition 2022

Ce manuel de Mathématiques, conforme aux nouveaux programmes, est écrit à l'intention des étudiants des classes préparatoires de seconde année des filières MP/MP et MPI/MPI. Chaque chapitre est à considérer comme un triptyque dont la partie centrale serait le cours et les panneaux les exercices et les travaux dirigés : - le cours contient un très grand nombre d'exemples et de remarques pour aider à la compréhension ; - les 220 exercices sont tous intégralement corrigés ; - les 57 travaux dirigés prolongent le cours et ouvrent des horizons vers la Physique, les Sciences de l'Ingénieur, et les mathématiques enseignées dans les écoles d'Ingénieur. Les auteurs n'ont pas privilégié les exercices "rusés" mais les exercices riches tant par l'utilisation du cours qu'ils nécessitent que par les espaces de liberté qu'ils ouvrent.