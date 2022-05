Dans l’épaisseur d’une ligne. Explorer les frontières du genre

Cet ouvrage est le fruit d'une expérience collective de recherche menée pendant plusieurs années dans le cadre de l'atelier Efigies Aix-Marseille, qui réunit de jeunes chercheurs et chercheuses dans les études de genre, féministes ou de sexualités. C'est au coeur de cette aventure interdisciplinaire qu'a progressivement émergé la notion de "frontière" comme catégorie commune, et mobilisable depuis chacune de nos disciplines pour penser le genre. Partant du postulat que toute frontière est relative, fruit d'activités collectives réitérées et lieu de partage dichotomique mais polysémique, nous avons décidé de travailler ensemble et ce sont les fruits de ce travail que nous livrons ici. De Hong Kong à la Palestine en passant par les hammams de Marseille et le Paris des semi-mondaines, la frontière s'est avérée constituer un précieux outil méthodologique qui, en mettant au centre de l'analyse le principe de partition, permet de penser l'articulation entre féminisme matérialiste et théories queer, en ce qu'ils ont en commun la volonté de questionner les processus de catégorisation, de prendre en compte les rapports de pouvoir comme à la fois structurés et résistibles et enfin de porter attention à la pluralité des formes de pouvoir.