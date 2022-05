Sur le chemin des druides. Renouez avec l'héritage oublié de la sagesse du chêne

Le druidisme a longtemps dominé l'Europe : du nord de l'Irlande au sud de l'Allemagne, la religion des Celtes a façonné une spiritualité fidèle aux cycles naturels. En invoquant la puissance de la nature, les druides ont découvert les secrets de la divination, de l'art et de la science, et accédé à des mystères qui influencent encore profondément notre imaginaire contemporain. Dans cet ouvrage, Alanis Derwen vous propose de plonger dans leur héritage oublié et de découvrir la profondeur de leur rapport aux dieux, au cosmos et à la condition humaine. Entre l'élaboration de rituels sacrés, l'apprentissage des rythmes du Vivant et l'expression de votre créativité bardique, " Sur le chemin des druides " dessine des pistes pour adapter cette spiritualité ancestrale à votre quotidien.