Abondance de l'intérieur vers l'extérieur. Vivre pleinement l'Abondance en pleine conscience chez Soi

On dit souvent l'Abondance débute par " Soi ". Vrai ou Faux ? Comment je peux prendre soin de mon " Soi " sans le mettre de côté afin de vivre pleinement l'Abondance dans mon chez-soi. La loi de l'attraction, pensée positive, tableau de vision, affirmation, chèque d'abondance sont toutes des pratiques qui fonctionnent et qui attirent l'abondance jusqu'à nous. Une fois l'abondance dans notre quotidien comment puis-je rendre l'expérience à un autre niveau pour faire en sorte que l'Abondance reste présente dans mon quotidien à tous les niveaux. Car l'Abondance est comme une vague. Elle peut nous transporter dans le bonheur et la joie, pour ensuite nous quitter sans prévenir, sans message et sans information. Pourtant, nous avons tout fait, nous avons écrit, prié, partagé, mais comment cela peut-il arriver. Et si nous reprenions depuis le début, en ajoutant un élément qui n'a jamais été pris en considération mais qui fait une grande différence ? Et si je vous proposais de refaire la route de l'Abondance tranquillement en observant chaque élément avec un regard différent ? Et si simplement, je pouvais vous démontrer que vous vivez déjà dans l'Abondance sans le réaliser et comment dans votre quotidien vous vous devez de prendre conscience que votre environnement est la clef et le gardien de votre Abondance ?