Savoir Lâcher Prise. Tome 1, Méditations quotidiennes

Dans cet ouvrage exceptionnel de méditations quotidiennes, Melody Beattie intègre ses propres expériences de vie et ses réflexions profondes sur la recouvrance ; elle nous incite ainsi à comprendre notre propre processus de cheminement vers un rétablissement. Les problèmes sont faits pour être résolus, nous rappelle-t-elle, et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'assumer la responsabilité de notre souffrance et de notre préoccupation de soi.