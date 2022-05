Guérison divine. Pouvoirs des saints guérisseurs

La clef de la guérison divine, par l'intercession des Saints guérisseurs, vous est dévoilée dans ce livre. Elle se fonde sur le principe de l'efficacité de l'invocation, activée par la puissance du verbe. Les Saints sont des intercesseurs privilégiés entre nous et le plan divin. Nombre d'entre eux ont reçu de leur vivant, des dons extraordinaires de clairvoyance, d'éloquence, de prophétie, de sagesse et de guérison, qu'ils ont exercés au quotidien durant leur ministère sur terre. La tradition veut que les Saints conservent ces pouvoirs particuliers après leur mort, afin de poursuivre leur mission d'assistance en répondant à nos demandes. "La guérison divine" est un fait avéré et l'histoire des Saints témoigne des nombreuses guérisons miraculeuses obtenues par l'intervention des "Saints guérisseurs" . Ces faits, peu ordinaires, ont été relevés par le Vatican, et après enquêtes scrupuleuses et témoignages concordants, ont été pris en compte par l'Eglise pour la canonisation de ses Saints. La prière, cette action qui utilise la vertu du verbe, est la voie royale pour obtenir la guérison divine par l'intercession des Saints guérisseurs. La tradition chrétienne attribue des vertus spécifiques de guérison à certains saints. Il en est ainsi de ceux que l'Eglise nomme les "Saints auxiliaires" , traditionnellement au nombre de 14, et dont les invocations sont exposées au début du livre.