Mon carnet des 38 fleurs de Bach. Je prends conscience de mes émotions

Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux créés par Edward Bach (1886-1936), médecin homéopathe britannique. Les émotions influencent notre équilibre. Identifiant 38 émotions négatives, Dr Bach a composé autant de préparations à base de plantes pour prendre conscience de notre état d'esprit et transformer nos perceptions. Grâce à ce guide, nous découvrons quelle fleur peut nous accompagner pour harmoniser nos émotions, développer la bienveillance, la compassion et l'indulgence nécessaires pour comprendre et parfaire notre personnalité et notre rapport au monde. Dans ce carnet pratique très complet, un espace de notes nous permet également de mieux appréhender nos sensations et nos réactions et de prendre le temps nécessaire pour apprivoiser chacune des 38 fleurs de Bach existantes.