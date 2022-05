Astrologie, planètes et cycles en acupuncture

"En tant qu'acupuncteur je me suis souvent demandé pourquoi, certaines fois, mes traitements réussissaient si bien alors qu'à d'autres moments, ces mêmes traitements, chez la même personne, pour la même pathologie ne donnaient plus les mêmes résultats. Comme j'étudiais l'astrologie en même temps que l'acupuncture, je fis un rapprochement entre les deux. La conception du docteur J. E. Emerit, pionnier dans le retour aux sources de l'acupuncture, en accord avec l'esprit de Paracelse, me créa l'envie de reprendre ces idées primordiales en médecine. J'y adjoins l'astrologie lunaire qui, à la période de la médecine chinoise ancienne et traditionnelle, avait autant d'importance que l'astrologie solaire. En outre, je fais un rappel de "l'acupuncture et le système énergétique des chakras" élaboré par John R. Cross, qui consiste à utiliser les points d'acupuncture pour soigner les troubles des chakras, sachant que chacun d'eux est aussi attribué à une planète. Sur le plan astrologique, il m'importait aussi de faire connaître Jacques Dorsan avec l'astrologie sidérale et sa façon de numéroter les maisons dans le sens inverse de l'astrologie saisonnière. Dans cet écrit, vous trouverez un rappel des propriétés attachées aux planètes, signes zodiacaux, maisons et certaines étoiles fixes dans l'astrologie solaire et lunaire. J'y fais également un rapprochement entre quelques syndromes de la médecine chinoise et certains aspects des planètes dans un thème astral pour éveiller l'esprit du lecteur et lui donner l'envie d'approfondir et d'utiliser l'astrologie comme outil de diagnostic et de traitements. La cyclomancie chinoise y est développée pour bien la différencier de l'astrologie. A travers ce travail, mon intention est de remettre l'homme à sa place en tant que microcosme dans le macrocosme et d'inciter tout thérapeute à ne pas oublier les lois du Ciel au dépend de celles de la Terre".