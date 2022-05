20 systèmes pour gagner à la roulette

Beaucoup de gens ont essayé de trouver un moyen de gagner à la roulette, sans vraiment y parvenir. Mais avaient-ils poussé la logique du hasard dans ses derniers retranchements ? François Montmirel, lui, l'a fait ! Il rappelle les lois du hasard qui régissent la roulette, ses forces et ses faiblesses, et révèle des approches nouvelles ou méconnues découvertes au cours de ses décennies de recherche, tout en assurant une gestion financière optimale. Il dévoile les secrets de ce jeu emblématique et détaille les 20 meilleurs systèmes susceptibles de le battre sur le court et le moyen terme. La question se pose maintenant : êtes-vous prêt à faire sauter la banque ?