Redessinez votre buste. Pour un dos et une poitrine toniques, avec 1 DVD

Grâce à ce livre-DVD, vous découvrirez, en moins de cinquante minutes, des exercices faciles et bien expliqués pour galber votre poitrine et muscler votre dos. Quel que soit votre rythme, la régularité importe avant tout. Composé d'exercices courts et ciblés, ce programme est pensé pour être pratiqué chez vous, quand vous le souhaitez. Après un échauffement adéquat et une explication détaillée des bonnes positions à adopter pour ne pas vous blesser, la séance se déclinera en trois temps : travail du dos, puis de la poitrine, et étirements.