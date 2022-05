Méditations et réflexions dans la plénitude. L'effet miroir de vos pensées

La pleine conscience, dont nous entendons abondement parler, n'est pas une thérapie, mais une approche réaliste qui appréhende mieux le moment présent. Cultiver la pleine conscience et en parler autour de soi est ainsi à la portée de tous. Ce livre est donc une invitation à des méditations et des réflexions qui positionneront votre conscience différemment. Chaque chapitre propose une argumentation qui précède un exercice précis de méditation suivi par quelques explications ou éclaircissements. Bien qu'il rejoigne les gens qui méditent régulièrement, il s'adresse à tous ceux qui cheminent spirituellement et qui souhaitent changer de regard sur la vie quotidienne. Le livre invite à river solidement un oeil sur la dimension du coeur, à l'intérieur de vous, tout en dirigeant l'autre oeil sur les autres que vos sens considèrent comme extérieur à vous. L'autrice explique cependant que les autres sont le reflet de vos propres pensées et que les événements perturbateurs ou les situations difficiles peuvent être des catalyseurs d'énergie.