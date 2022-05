Huiles essentielles et eaux florales en cuisine

Quelle recette si l'on sait comment les choisir, les doser et les marier aux aliments les plus goûteux. Accompagnée par des amis distillateurs, Valérie Cupillard vous invite à découvrir de nouvelles saveurs en vous détaillant 17 huiles essentielles et 21 hydrolats comestibles, leurs propriétés, les plus belles associations et chacune de leur subtilité... ! Près de 120 recettes vous sont proposées pour découvrir comment mettre en valeur les parfums des plantes et des fleurs, créer des boissons originales, parfumer des confitures, ajouter une note inédite aux sauces et aux coulis, aromatiser les desserts et donner du peps à vos plats ! Laissez-vous embarquer dans la cuisine des sens en réalisant une brioche toastée à la tapenade, une mayonnaise légère à l'avocat et au fenouil, des légumes nouveaux au basilic grand vert, un gâteau aux abricots, miel et orange, un smoothie de fraises à la lavande, ou encore un pétillant à la pêche !