Fitness énergie. Body Fat Burner Program, avec 1 DVD

Endurance – Brûle-graisse – Cuisses, abdos et fessiers. Ce livre-DVD propose un véritable programme personnalisé pour travailler les groupes de muscles que vous souhaitez. Les séances sollicitant les cuisses, les fessiers et les abdominaux amélioreront votre coordination intra et intermusculaire, et développeront votre endurance. Les chorégraphies autour de pas de base de step et de boxe engendreront une haute dépense énergétique et dirigeront l'effort sur les graisses stockées par votre organisme. Les étirements, en fin de séance, seront utiles pour récupérer en toute tranquillité. Les bienfaits de ce programme vous suivront dans votre quotidien et vous permettront de brûler davantage de calories au jour le jour.