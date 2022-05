Les vies parallèles. Tout se joue à chaque instant

Cet ouvrage propose un regard unique sur le temps et les vies parallèles, sur les mémoires cellulaires karmiques et sur nos programmations. Il démontre à quel point ces aspects influencent notre vie, nos décisions et même notre santé. Surtout il pose une question fondamentale : qui sommes-nous et que faisons-nous dans ce vaste Univers aux multiples dimensions et lignes temporelles ? Olésia Yagodaev Caldarelli a depuis longtemps développé des facultés particulières, comme voyager sur des lignes temporelles, hors de l'espace-temps habituel, accéder à des informations sur les vies parallèles souvent perçues comme des vies antérieures, et communiquer avec tout ce qui vit dans cet Univers. Elle puise dans ses expériences et ses connaissances l'essentiel de sa réflexion qu'elle nous partage avec générosité. Le lecteur découvrira un riche enseignement, parfois surprenant, sur les lignes temporelles, les dimensions parallèles, le karma, l'être humain et ses capacités ou ses lacunes, les chakras, la programmation inconsciente de notre subconscient et bien d'autres sujets encore. " Les vies parallèles " est à la fois un ouvrage captivant et intriguant, riche d'enseignements et d'anecdotes. Il apporte un éclairage nouveau sur plusieurs sujets en plus de susciter la réflexion sur l'Univers qui nous accueille et la place que nous y occupons.