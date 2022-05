Infection virale - Guérison rapide. Mode d'emploi

Vivez sans peur ! Il est normal et même sain de craindre une infection qui pourrait vous ôter la vie, surtout quand vous pensez ou qu'on vous laisse penser qu'il est presque inévitable de la contracter, et/ou qu'il serait difficile voire impossible de vous soigner une fois contaminé. Aujourd'hui, la frayeur instrumentalisée autour de la pandémie COVID a littéralement "? pétrifié? " la majeure partie de la population mondiale. Cependant, un bon système immunitaire peut venir à bout de n'importe quel agent pathogène qu'il rencontre. Le nombre d'infections potentielles que vos défenses combattent avec succès au quotidien est réellement énorme, bien qu'il arrive parfois que même un système immunitaire robuste, ait besoin d'un coup de pouce pour maintenir son propriétaire en bonne santé. Or, il s'avère qu'il existe de nombreux remèdes utilisant et stimulant directement la capacité naturelle de notre organisme à détruire avec succès les agents pathogènes rencontrés.