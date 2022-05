Le chronoviseur. Enquête sur un secret du Vatican

Le père François Brune a bien connu le père Pellegrino Ernetti, ce spécialiste des chants grégoriens diplômé de physique quantique dont on dit qu'il a inventé une machine à explorer le passé appelée chronoviseur. Cette découverte fondamentale a été réalisée par une équipe de scientifiques parmi lesquels on trouve des noms aussi prestigieux qu'Enrico Fermi et Wernher von Braun. Selon de nombreuses sources, cette machine a fonctionné, captant des gammes d'ondes et parvenant à faire apparaître des scènes du passé : discours de Napoléon, de Ciceron devant le Sénat romain, représentation de Thyeste, tragédie perdue d'Ennius jouée en l'an 169 av. J. -C. , montée du Golgotha par le Christ... On dit que les films furent présentés au pape Pie XII et aux plus hautes autorités civiles italiennes. La découverte s'avérait-elle dangereuse ? Toujours est-il que le chronoviseur fut démonté, ses pièces dispersées et ses plans déposés en lieu sûr à l'étranger, une copie restant conservée à Rome. Depuis la mort du père Ernetti en 1994 un mur du silence enveloppe l'affaire du chronoviseur dont le Vatican voudrait occulter les traces. Rédigé comme un thriller, ce livre du père Brune nous emmène sur ses pas à la recherche de la fameuse machine qui suscite fantasmes et a inspiré plusieurs romans à succès.