Que ton mouvement naisse du silence et de l'immobilité. Le Yoga de Samara : un enseignement essentiel

Ce livre est une compilation d'entretiens donnés entre 2000 et 2008 par Selim Aïssel - Idris Lahore, en réponse aux nombreuses questions de ses élèves lors de sa transmission des mouvements du Yoga de Samara, qui s'appelait alors Euphonie Gestuelle du Samadeva. Cette méthode psychocorporelle recèle des trésors encore à découvrir : elle s'adresse en effet à toutes les dimensions de notre être et elle s'est si bien développée qu'elle est aujourd'hui pratiquée non seulement en France et dans le reste de l'Europe, mais aussi au Maroc, dans de nombreux pays russophones, et jusqu'en Chine et au Brésil. Lors de la rédaction de cet ouvrage, nous avons une nouvelle fois pu constater toute la richesse de ces enseignements qui, nous l'espérons, dans le domaine bien particulier des mouvements, permettront à beaucoup d'entre vous de parfaire leur technique, d'approfondir leur compréhension et de faire de ces activités pour révéler leur nature véritable.