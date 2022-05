Le guide pour les Européens à Montréa d'Hubert Mansion. Pratique, instructif et drôle ce livre répondra à toutes vos questions de nouvel arrivant, un an ou plus. Toutes les informations sur l'immigration dans la métropole du Canada. Le Guide de survie des Européens à Montréal révèle ce que personne n'a jamais osé avouer sur l'immigration au Québec, la poutine, les banques, les taxes, la météo, les pieds carrés, les castors, les Québécoises et les Québécois... Si vous songez à immigrer au Canada ou si vous envisagez passer un an au Canada, vous devez lire ce livre ! L'auteur Hubert Mansion, survivant d'origine européenne lui-même, y commente avec beaucoup d'humour tous les aspects de la vie montréalaise à l'aide d'innombrables anecdotes vécues. Il propose un portrait amusant de la métropole du Québec, avec ses qualités et ses travers, dédramatisant au passage toutes les situations auxquelles devra tôt ou tard faire face tout nouvel arrivant à Montréal, tout nouvel immigrant au Québec. L'immigration canadienne n'aura plus de secret pour vous ! Les étudiants, pvtistes, détenteurs d'un visa vacances travail ou PVT Canada, y trouveront aussi une mine d'informations sur la vie à Montréal et au Québec. De tous les guides sur Montréal, voilà l'ouvrage le plus drôle, polémique et documenté. Résolument pratique et débordant de bons plans et de bons conseils, le Guide de survie des Européens à Montréal permet aux immigrants de s'installer à Montréal en toute quiétude. C'est le guide essentiel pour les étudiants européens qui poursuivent leurs études dans un cégep ou dans une université montréalaise, pour les travailleurs qui viennent tâter le marché du travail québécois ou encore pour les vacanciers qui tombent amoureux de Montréal et qui optent pour un long séjour dans la métropole québécoise.