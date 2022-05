Carnets de guerre. Tome 2, COVID 19

Ce livre suit, semaine par semaine, l'évolution des recherches menées à l'IHU Méditerranée Infection, dirigé par le Pr Didier Raoult, de novembre 2020 à novembre 2021. Y sont évoqués les grands débats scientifiques du moment : émergence des variants, rôle du vaccin dans la lutte contre l'épidémie, rôle des mesures sociales pour restreindre la circulation du virus. On y trouve les réponses aux questions que se posent tous les citoyens confrontés à l'épidémie de Sars-CoV-2 : – Pourquoi le vaccin n'est-il pas une baguette magique et pourquoi faut-il l'associer à d'autres armes dans la lutte contre le Covid ? – Comment est-ce que l'émergence de variants a été longtemps ignorée par les autorités ? - En quoi est-ce que le Covid montre une bascule civilisationnelle : déclin de l'Europe, émergence de l'Asie de l'Est, fin de l'augmentation et diminution de l'espérance de vie, changement de paradigme dans le développement de solutions pharmaceutiques (on passe de l'innovation médicamenteuse au recyclage de molécules anciennes) ? C'est le témoignage d'une équipe au coeur de la plus grande machine de guerre contre le coronavirus en France, l'IHU Méditerranée Infection, rédigé avec honnêteté, transparence et engagement.