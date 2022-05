Dommages irréversibles. Comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes

Le livre-événement sur l'influence des militants trans auprès des adolescentes, qui a suscité de nombreux débats et polémiques aux Etats-Unis et en Angleterre. Le nombre d'adolescentes désirant changer de sexe augmente de façon spectaculaire depuis cinq ans. Entre 2016 et 2017, aux Etats-Unis, les interventions en chirurgie transgenre sur des jeunes femmes ont été multipliées par quatre et il en va de même au Royaume-Uni. Comment interpréter une telle progression ? Abigail Shrier, journaliste au Wall Street Journal, a rencontré des psychologues, des parents, des jeunes en phase de transition et d'autres qui ont abandonné leur traitement. A travers une enquête journalistique fouillée, elle met en lumière une stratégie militante mêlant lobbying, réseaux sociaux et intimidation. Elle lève également le voile sur le rôle actif des collèges, lycées et universités ainsi que sur la détresse des parents, dépourvus de moyens d'action. Au nom d'une prétendue affirmation de l'identité, une véritable exploitation du mal-être adolescent se met en place avec, à la clé, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux terrifiants. A l'heure où la France voit apparaître de plus en plus de débats sur ce thème, Dommages irréversibles s'impose comme une lecture salvatrice, un véritable signal d'alarme qu'il convient d'entendre avant de mettre en péril l'avenir de plusieurs générations de jeunes filles. " Le livre de l'année. Un essai à lire absolument. " The Economist " Une véritable tempête. Abigail Shrier s'en tient aux faits et livre un ouvrage dévastateur. " The Times