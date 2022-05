Revenir à soi. Inward

Yung Pueblo, poète, méditant et conférencier à succès américain est le chantre des nouvelles générations, sensibles à l'idée que seule la transformation intérieure sera source de guérison collective et de paix globale. Un voyage intérieur, des " poèmes de l'âme " pour se transformer soi-même et voir le monde se transformer. Best-seller du New York Times. Le poète des nouvelles générations "observe accepte libère transforme" L'écriture de Yung Pueblo, véritable phénomène outre-Atlantique, touche au coeur de l'âme, transcende les concepts et retourne notre manière de voir et d'agir dans le monde. Avec une simplicité directe, il nous invite à reconnaître et à apprécier la personne que nous sommes véritablement, à guérir pour nous-mêmes, à la manière des maîtres de sagesse du passé qui, de quelques mots, faisaient accéder à la libération intérieure, à la paix et au bonheur. "la paix te rend fort la haine révèle ton vide intérieur la bienveillance nourrit ton bonheur la colère traduit ta peur l'amour te rend libre"