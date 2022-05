Le Dixième vaisseau

Un beau roman d'aventures dans l'espace, où Pierre Bordage aborde pour la première fois de sa carrière le sujet extra-terrestre ! Sur la planète Brull, Livio Squirell, capitaine de vaisseau, a été condamné à la prison à perpétuité pour meurtre et escroquerie. Au bout de six mois d'incarcération, il est convoqué par l'Hexacratie, le gouvernement de Brull, qui lui propose de prendre part à une expédition dans la galaxie du Triangle, où les capteurs ont détecté les signes d'une activité cohérente, probablement intelligente.

Aucun être humain n'ayant jamais mis les pieds dans une autre galaxie que la Voie Lactée, le voyage s'annonce périlleux : neuf vaisseaux ont déjà été envoyés par l'Hexacratie en direction de ces mystérieux signaux, et aucun deux n'est revenu. Si Livio Squirell mène à bien cette mission, il sera libéré. Mais, pour s'assurer de sa loyauté, on lui injectera, avant le départ, un virus dont l'action se déclenchera au bout de deux ans et dont seule l'Hexacratie détient le remède. Livio accepte le marché, ainsi qu'un équipage déjà constitué d'une trentaine de personnes.

Pour être sûr d'être revenu avant le déclenchement du virus qu'on lui a injecté, Livio prévoit de prendre tous les risques : il franchira les trois millions d'anlumes (années-lumière) qui les séparent de Brull en effectuant des bonds spatiotemporels jamais tentés jusqu'alors... Qui a envoyé les signaux captés sur Brull ? Que se passe-t-il dans cette petite galaxie qui menace la totalité de notre univers ? Le vaisseau n'a-t-il pas basculé dans un autre espace-temps, comme les neuf qui l'ont précédé ? Les signaux sont-ils des appels au secours ou des menaces ?