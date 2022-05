Le Livre des Médiums (appelé également Guide des médiums et des évocateurs) est le versant "pratique" et expérimental du Livre des Esprits du même auteur et se destine à tous ceux qui aimeraient devenir médium, mais aussi directement aux médiums en leur transmettant les instructions pratiques leur permettant d'explorer le développement de leur médiumnité ainsi que les difficultés et les écueils qu'il est possible de rencontrer au cours de la pratique du spiritisme. A propos de l'auteur : Allan Kardec (1804-1869), de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail, est le père du spiritisme, une philosophie spiritualiste encore enseignée aujourd'hui dans le monde entier.