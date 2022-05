Signes et synchronicités... Au-delà des espérances !

Un témoignage qui démontre la réalité de la survivance de l'âme, par l'étude de la manifestation terrestre de 400 signes et synchronicités ! 24% des Français ayant perdu un être proche estiment avoir reçu un ou plusieurs signes de leur cher disparu. Et si nos aimés pouvaient nous envoyer des messages de l'au-delà ? Si nous vivions dans un monde où en réalité, le hasard n'existe pas ? Après le décès rapproché de ses deux parents, Jean-Marc Bernad a eu la chance immense de recevoir plus de 400 signes et synchronicités témoignant de la survivance de leur âme dans un ailleurs qu'il n'imaginait pas. Dans cet ouvrage, il nous présente 18 leçons de lecture, pour nous apprendre à reconnaître et à percevoir les manifestations de l'au-delà. Ce témoignage, écrit avec la précision d'un scientifique et la sincérité d'un homme ayant connu l'épreuve du deuil, est un guide inspirant pour décrypter les messages d'amour de nos " envolés ". Jean-Marc Bernad vit à Saint-Nom-la-Bretèche (78).