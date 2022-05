Tarot. Mon cahier d'éveil spirituel

Prêt·e à faire un tirage ? Le tarot, sous la forme que l'on connaît, est apparu en Italie au xve siècle. A ce jour, il en existe des milliers - ; et tout autant d'interprétations artistiques des arcanes - ; , mais les deux plus connus sont le tarot de Marseille et le Rider-Waite Smith, auxquels ce manuel fait référence. Si tu as ce cahier spirituel entre les mains, c'est que le tarot est un support divinatoire qui correspond à ta sensibilité. Si tu cherches une façon simple d'interpréter les 78 lames, de te sentir suffisamment en confiance pour faire un tirage à un ami ou de pouvoir utiliser le tarot afin de te guider dans tes choix de vie, alors ce livre est fait pour toi. Grâce au cahier émotionnel, au journal de bord, aux tests, aux exercices proposés et aux conseils avisés de Caroline Drogo, tu trouveras les réponses à toutes tes questions sur les origines du tarot, mais aussi de précieuses indications pour interpréter les symboles et recevoir des messages inspirants. En bonus, tu découvriras un magnifique tarot à découper, illustré par l'auteure, pour inventer de nouveaux tirages et offrir tes guidances à ton entourage.