Cerveau menteur ! Déjouez les pièges de vos perceptions

Les magiciens et les mentalistes le savent bien : notre cerveau nous joue des tours au quotidien. Ils exploitent d'ailleurs nos biais cognitifs - les raccourcis de la pensée - pour mieux nous émerveiller lors de leurs spectacles. Toutefois, se faire piéger n'est pas aussi drôle dans le monde professionnel, où les décisions prises ont des conséquences majeures en termes humains et financiers. Alex Si, magicien-mentaliste de talent, guide le lecteur dans la découverte et la compréhension de ses illusions. Il essaie ainsi de : mettre en lumière les raccourcis pris par notre cerveau à l'aide de plusieurs tests, où nos réponses sont rarement les plus rationnelles ; présenter de manière claire et concise les biais cognitifs (biais de confirmation, aversion au risque, heuristique de disponibilité, escalade de l'engagement...) ; donner de véritables pistes pour éviter ces pièges et définir un processus de prise de décision efficace (multiplier les options, se confronter à la réalité, mettre de la distance). Riche en anecdotes issues aussi bien de l'univers professionnel que du monde de la magie, ce guide pratique aidera le lecteur à améliorer son quotidien au travail et celui de ses collaborateurs.