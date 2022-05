Ils sont venus du froid

Un roman initiatique dans une nature hostile, où seuls l'art, l'amitié et l'amour peuvent empêcher l'humanité de sombrer... Depuis la Grande Catastrophe, la Terre s'est gelée. Ilia, Neige et Aurore, trois adolescents, luttent pour survivre dans cet environnement des plus hostiles. Car il n'y a pas que le froid et le manque de nourriture qu'ils redoutent, se confronter à une tribu ennemie les terrifie tout autant. L'humanité sur le point de s'effondrer, Ilia, Neige et Aurore vont devoir se faire confiance, seuls l'art et l'amitié pourront les sauver...